Губернатор Самарской области рассказал, почему в регионе не держат свободными много коек

Число новых коек постоянно прибавляется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, сколько коек в Самарской области готовы для борьбы с коронавирусом и сколько еще можно ввести буквально в ближайшее время. Он отметил, что только за последние сутки число коек выросло с 6350 до 6617. Введены в строй койки в поликлинике Юг-2, а также по районам.

- - Свободный коечный фонд в 10-12% у нас есть всегда. Не держим 20% пустых коек. Потому что в таком случае нам нужно изымать коечный фонд из лечебных учреждений, которые оказывают иные медицинские услуги, они также важны, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. И уточнил, что в регионе сразу вводят дополнительные койки, как только загруженность превышает 90% - так получилось и сейчас. Причем новые койки готовили давно.

При этом правительство региона часть коек всегда держит в уме. То есть развернутым коечным фондом дело не ограничивается: в случае необходимости еще ряд коек можно мобилизовать максимально быстро.

Также губернатор отметил, что в ближайшее время количество койко-мест превысит 7000. К ним добавляются и места в санаториях, предназначенные для долечивания пациентов.