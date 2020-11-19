За сутки в регионе один новый смертельный случай Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это очередной рекордный показатель, в области ежедневно находят более 200 новых заразившихся.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 19 728 случаев заражения. Из них вылечились 17 828 человек, в том числе 265 были выписаны за прошедшие сутки. По состоянию на 19 ноября умер один человек с коронавирусом, всего же количество летальных случаев достигло 369.

В целом по стране за сутки выявили 23 610 случаев, общее количество заболевших превысило 2 млн человек.