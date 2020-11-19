В прямом эфире: как стать профессиональным спикером?

Всех, кто хотел бы отточить навык делового онлайн-общения, приглашают на бесплатный тренинг «Сила вебинаров и прямых эфиров. Как подготовиться спикеру?»

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В эпоху, когда все больше переговоров и мероприятий проводятся в онлайн-формате, навык спикера, способного держать внимание аудитории даже через экраны гаджетов, переоценить невозможно.

Всех, кто хотел бы отточить навык делового онлайн-общения, приглашают на бесплатный тренинг «Сила вебинаров и прямых эфиров. Как подготовиться спикеру?».

Само мероприятие тоже пройдет в удобном дистанционном формате. Проведет его педагог по ораторскому искусству, основатель проекта о стильном ораторстве Анна Борисова.

Вместе с участниками онлайн-тренинга спикер разберет, как вовлекать аудиторию с помощью слова, расскажет о важных аспектах подготовки к выступлению и поделится самыми полезными лайфхаками.

В программе онлайн-тренинга «Сила вебинаров и прямых эфиров. Как подготовиться спикеру?»:

Что нужно сделать (на что обратить внимание) ПЕРЕД прямым эфиром/вебинаром: четкий алгоритм действий

На что акцентировать внимание ВО ВРЕМЯ онлайн-выступления: рабочие инструменты спикера

Что необходимо сделать ПОСЛЕ онлайн-конференции: лайфхаки для начинающих и полезная информация для действующих спикеров

Дата проведения: 18 ноября 2020 года

Время проведения: 18:00 - 19:30 (Самарское время)

Формат: онлайн

Участие в онлайн-тренинге бесплатное! Подать заявку на участие можно по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1477498/

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