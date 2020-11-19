Самарцев планируют избавить от удобств во дворе

Туалеты во дворах в Самаре планируют подключать к системе водоотведения

В "РКС-Самара" объявили о старте акции "Удобства - в дом", которая предполагает ликвидацию уличных туалетов, расположенных у домов постоянного проживания, и подключение их к централизованной системе водоснабжения.

Подключать планируется туалеты, расположенные во дворе не только частных домов, но и многоквартирных - в городе по-прежнему остается много подобных домов, где удобствами во дворе пользуются целым подъездом.

Акция пройдет в декабре текущего года и приурочена к международному дню туалета, который отмечается с 2002 года. Решение установить эту дату приняли на Первой конференции Всемирной организации туалетов (ВОТ), которая прошла в 2001 году в Сингапуре. На конференцию съехалось около 200 делегатов из 30 стран. Организация была основана, чтобы следить за соблюдением международных стандартов в общественных туалетах.