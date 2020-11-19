В Самаре обсудили, какой социальной поддержки не хватает ветеранам боевых действий и членам их семей

В регионе обсудили обеспечение ветеранов боевых действий льготами

В Самаре на круглом столе обсудили меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Встречу инициировал депутат Самарской Губернской Думы, руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»» Андрей Мастерков, а организаторами круглого стола выступили представители "Единой России". Речь шла о важных для каждого вещах.

- Ветераны-участники боевых действий – это те люди, которые поступками доказали преданность своей стране, своему государству. Пришло то время, когда нужно расширять меры социальной поддержки. Необходимо выявить именно те проблемы, которые являются на сегодняшний день наиболее злободневными и острыми, - обозначила главную задачу общения заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии по проектной деятельности Марина Сидухина.

На встрече обсудили и медицинское обеспечение, которое сегодня представляют ветеранам, и предоставление жилья, доступные льготы, возможности для детей и внуков ветеранов. Заместитель председателя ВООВ «Боевое братство» Геннадий Шорохов предложил ввести обязательную диспансеризацию для ветеранов, а также обеспечить оплату проезда для следования к местам реабилитации и санаторно-курортного лечения.

- К сожалению, материальная помощь ветеранам боевых действий и членам семей, погибших или умерших ветеранов, оказывается неравномерно. Мы всегда оставались и остаёмся патриотами нашей страны, - поднял проблему Салават Аюкасов, руководитель проекта «Правовой центр защиты ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей» «Точка опоры-Самара».

Теперь по итогам круглого стола организаторы подготовят свод предложений для внесения изменений в законодательство в сфере социальной защиты ветеранов боевых действий.