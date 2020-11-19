В Самаре дети не будут водить хороводы у елки на новогодних праздниках в 2020 году

Что в этом году сулит новый год, пока непонятно

В Самарской области в 2020 году предновогодние праздничные представления для детей пройдут в особом формате. В министерстве культуры региона рассказали, какие изменения ждут маленьких жителей области.

- В рамках сложившейся эпидемиологической обстановки проведение интерактивных новогодних представлений у елки для детей не предусмотрено, - отметили в ведомстве.

Также здесь подчеркнули, что в праздничные дни новогодние представления проведут театр оперы и балета и самарский театр драмы, а также филармония. Это будут новогодние представления, шоу, спектакли, но вот обнять Деда Мороза и водить хороводы у детей не получится - все это нужно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что афиша может корректироваться с учетом развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что украшать город к Новому году уже начали, пока что праздничные программы анонсируют и самарские рестораны. Никаких ограничений касательно праздников власти региона пока не вводили.