Самарцы могут исполнить мечту ветерана

Исполнить мечту ветерана может каждый

Жители Самарской области могут исполнить "Мечту ветерана" - в том числе и тех людей, которые живут рядом, буквально в соседнем доме. Всероссийский социальный проект стартовал в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сайте мечтаветерана.рф собраны истории со всех уголков страны. Есть здесь и мечты самарских жителей.

- Важно, чтобы на сайте появилось как можно больше желаний ветеранов. Поэтому я и обращаюсь с призывом – пусть родственники ветеранов, близкие, представители органов местного самоуправления и вообще любой гражданин, которому известно о заветной мечте ветерана, зайдут на сайт и напишут, что нужно самым почетным и уважаемым членам их семей, - говорит авто проекта Ярослав Селютин.

Чтобы помочь ветерану, можно перевести денег на счет его мечты или же помочь делом. Кто-то из героев проекта уже стал обладателем новых окон, стиральной машинки. Кто-то просит о медицинской помощи: мечтает о санаторном лечении, просит об обследовании в больнице.

Помочь ветеранам и сделать так, чтобы еще не исполнившиеся мечты обязательно сбылись, можно на сайте проекта.