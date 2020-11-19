В Самарской области зафиксирован очередной рекорд по заразившимся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки больше всего заразившихся зафиксировано в Самаре, где 74 новых случая, Тольятти, где 34 случая и в Кинеле, где 12. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего в регионе за сутки 218 новых случаев заражения, что является очередным рекордным показателем. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 19 728 человек. Из них вылечились 90%. Умерло 369 человек, в том числе один смертельный случай был подтвержден в прошедшие сутки.

Чаще всего новые случаи выявляют среди пациентов с ОРВИ и гриппом, на этот раз таких 190 человек. При профосомотрах выявили 15 новых заразившихся, 13 из числа контактных.