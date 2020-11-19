В Тольятти краеведческий музей сможет оцифровать важные исторические документы

Новое оборудование уже вовсю используют

Тольяттинский краеведческий музей получил в подарок специализированное оборудование, позволяющее оцифровывать важные исторические документы. С такой инициативой выступило предприятие "Тольяттикаучук". Как рассказывают представители музея, обычные устройства не передавали четкого изображения. А ведь в выставочных залах размещают именно копии - и они должны максимально соответствовать оригиналу.

- Фонд документов нашего музея насчитывает 15 000 оригиналов, все они требуют качественной оцифровки, что нам было сделать не всегда легко, приходилось прикладывать много усилий. Мы очень благодарны за оказанную помощь предприятию «Тольяттикаучук», - поделилась эмоциями и.о. главного хранителя музейных предметов Тольяттинского краеведческого музея Ольга Бочкарёва.

Специалисты уже оценили качественную технику и взяли ее в работу. Сейчас в музее завершили монтаж зала "Сатурн" - здесь представлена выставка "20 век: Ставрополь - Тольятти". И в этом проекте используют множество оцифрованных архивных фото- и видеоматериалов, которые будут включены в интерактивные стенды с видео- и аудио сопровождением.

- Все это, безусловно, важно для популяризации истории Тольятти, а также для знакомства с историей промышленных предприятий региона. В следующем году «Тольяттикаучук» отметит 60-летний юбилей, и данное оборудование пригодится для подготовки музейных экспозиций, посвященных этой дате, - подчеркнул руководитель индустриального парка, советник генерального директора предприятия «Тольяттикаучук» Дмитрий Шевелёв.