Самарец, бросивший гранату в жену, предстанет перед судом

Напавшего на жену и полицейских в Самаре будут судить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который бросил гранату в свою жену. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Ссора между супругами произошла в конце июля текущего года. По данным собственных источников "КП-Самара", супруги жили раздельно, и в один из вечеров пьяный муж пришел к своей жене, которая является судьей Шестого кассационного суда, и набросился на нее с кулаками. Соседи вызвали полицию, и в момент, когда в квартиру зашли правоохранители, обвиняемый бросил гранату. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину.

После взрыва мужчина достал вторую гранату, но правоохранители сумели его обезвредить. В результате случившегося пострадали полицейский и супруга обвиняемого.

Было возбуждено уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения.