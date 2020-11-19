В Самаре родители протестуют против превращения центра детских кружков в детсад

Вот именно это здание и стало яблоком раздора

В Самаре родители детей, которые занимались в детском центре воспитательной работы "Поиск" протестуют против превращения здания, в котором он находился, в детский сад. Напомним, такое решение приняли городские власти. Сейчас центр внешкольного развития находится в здании бывшего детсада и, по данным администрации, занимает далеко не все площади здания - то есть использует его неэффективно. Чиновники рассчитали, что можно легко вернуть это здание в систему дошкольного образования.

В мэрии сообщили, что всех детей распределят по кружкам в ближайших школах и образовательных учреждениях. Однако родители более чем 2000 детей, занимавшихся в кружках в этом здании, с подобным решением не согласны и опасаются, что распадется замечательный коллектив центра и будут утрачены его традиции.

- В Поиске 43 коллектива, более 2000 детей, уникальный музей. Кружки бесплатные. Многие родители водят туда 2-3 детей в 2-3 кружка. Сейчас все эти коллективы расформировывают от пл. Урицкого до Советской Армии. Мы просто не сможем возить детей на занятия, возможно, дети из одной семьи окажутся раскиданы по городу, - говорит мама одной из воспитанниц центра Елена.

Также родители опасаются, что альтернативой могут стать исключительно платные кружки - а это уже большая нагрузка на бюджет семьи.

Сейчас родители создали инициативную группу, к ним подключились депутаты и общественники. Предложение, с которым они выходят к городским властям, - поискать здание под детсад в другом месте, среди помещений, которые занимают административные учреждения. В департаменте образования, впрочем, замечают, что именно это здание переделать под детсад быстрее и дешевле всего. А ни один ребенок в итоге не пострадает - все смогут продолжать занятия.

- Можно таким образом создать один детский сад, но разрушить очаг культуры в городе. Это несоизмеримо, - замечают родители. Сейчас они пришлашают к диалогу представителей администрации и готовы составить список площадок, которые по их мнению, отлично подойдут для нового детсада. Среди предложений: здание бывшего детсада на ул Осипенко, 14, а также заброшенное здание детского садика на Подшипниковой.

КП-Самара будет следить за развитием событий.