В Самаре местного жителя подозревают в передаче взятки инспекторам ГИБДД за выдачу прав

Следователи подозревают самарца в передаче взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый получил 111 тыс. рублей, часть из которых предназначались сотрудникам ГИБДД за выдачу трех водительских удостоверений, которые они должны были выдать водителям при формальной сдачи экзаменов и без прохождения обучения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.