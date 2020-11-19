Ради малышки из Тольятти, которой срочно нужна операция, ультрамарафонец проплывет почти 800 км

Спортсмены решили помочь детям

9 ноября 2020 года стартовал благотворительный заплыв в поддержку четырех тяжелобольных детей из четырех регионов России. Заплыв посвящен Международному дню благотворительности «Щедрый вторник». Инициаторами выступают Российский фонд помощи (Русфонд) и X-WATERS (организатор чемпионата мира по плаванию на открытой воде). Среди детей, подопечных Русфонда, наша землячка Марьяна Громова из Тольятти. У пятилетней Марьяны врожденная левосторонняя косолапость, после неэффективного лечения начался рецидив. Сейчас малышка нуждается в дорогостоящей операции.

Спортсмены должны преодолеть символическое расстояние от Москвы до места, где живет ребенок. Проплывать расстояние от столицы до Тольятти (798 км) будет Юрий Сарамутин – мастер спорта по плаванию, многократный чемпион России. Сам заплыв будет проходить на закрытых площадках в Москве, а также, если позволит погода, то в открытых водоемах.

- Ежедневно спортсмены будут преодолевать расстояние, примерно, по 26-48 километров. За каждый пройденный километр спортсмены просят друзей и знакомых в социальных сетях жертвовать средства на лечение детей. Марьяне Громовой из Тольятти необходимо собрать 156 800 рублей на операцию. Поддержать Юрия Сарамутина и пожертвовать на лечение Марьяны можно на платформе Sdelai.org, - прокомментировала эксперт Самарского регионального бюро Русфонда Юлия Малыгина.

Предварительные итоги подведут во всемирный день «Щедрого вторника», который отмечают в этом году 1 декабря. Сам же заплыв продлится до 9 декабря. Любой желающий сможет присоединиться к благотворительному заплыву, не только пожертвовав деньги, но и самому преодолеть любое расстояние вплавь. Для этого нужно проплыть в бассейне, открытой воде или даже в ванной, снять свой заплыв на видео и выложить в социальные сети с хештегом #щедрыйзаплыв и призывом пожертвовать средства детям, которые нуждаются в помощи.