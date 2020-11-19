Ботанический сад в Самаре закрыли для посещения на зимний период

Ботанический сад сейчас открыт по будням Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на зимний период закрыли для посещения Ботанический сад. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

Посетителей не будут пускать начиная с 1 декабря. Сейчас посещать сад можно с 10 до 17 часов в будние дни кроме среды, которая является санитарным днем. В выходные Ботанический сад закрыт. Можно свободно посещать дендрарий, но в оранжерею уже не пускают из-за эпидемиологической обстановки.

В прошлом году Ботанический сад открыли после реконструкции. Обновили дорожки и инфраструктуру парка, оранжерею, восстановили часть ограждения и сделали новый вход на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.