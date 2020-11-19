В Самарской области к отправке в армию готовят 40 спортсменов из сборных команд страны

Призывники пройдут службу в спортивной роте

В Самарской области к отправке на службу в армии готовят 40 профессиональных спортсменов из сборных команд России. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Спортсмены будут служить в самарской спортивной роте ЦСКА. Они изучат общевоинские уставы, выполнят нормативы по РХБ (радиационной, химической и биологической) защите, пройдут огневую и тактическую подготовку.

Среди призывников представители таких видов спорта как бокс, вольная борьба, спортивная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, пулевая стрельба и других. Спортсмены прибудут в самарскую спортроту из регионов Урала, Поволжья и Сибири.