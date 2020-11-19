Прокуратура требует отремонтировать дом в Самаре, на котором разрушился фасад после капремонта

Прокуратура требует отремонтировать дом, на котором частично обрушился фасад в Самаре

Прокуратура через суд требует отремонтировать дом на улице Урицкого в Самаре, на котором частично обрушился фасад после капремонта. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как выяснилось во время прокурорской проверки, в 2016 году региональный фонд капремонта заключил договор с ООО "Кедр" на работы по реконструкции фасада дома на Урицкого. Работы приняли и оплатили, но в дальнейшем фасад частично разрушился. Во время проверки выявили и другие нарушения, а по информации региональной Госжилинспекции, предписания в фонд капремонта с требованиям устранить нарушения отправлялись неоднократно, но дом повторно отремонтирован так и не был.

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения и повторно отремонтировать дом.