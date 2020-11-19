Сквер на месте пустыря и «Зеленый остров»: что нового появилось в Отрадном, благодаря проекту «СОдействие»

Вместо пустыря - ухоженная детская площадка

Жители Отрадного до сих пор не могут поверить, что в их городе появились новые и безопасные детские площадки, местные жители могут заниматься спортом на обустроенных спортивных комплексах на свежем воздухе, а после рабочего дня с семьей прогуляться по скверу и даже попасть на концертную площадку, где выступают местные таланты.

Год назад в Отрадном завершили строительство сквера «Зеленый остров», который располагается вблизи многоквартирных домов и частного сектора. А на месте пустыря появилась огромная детская площадка, которая очень полюбилась маленьким жителям города. Рядом расположилась спортивная площадка с тренажерами и местом для отдыха.

В этом году завершили благоустройство старого сквера – уложили плитку, поставили новые комфортные лавочки и провели освещение.

- У нас получилось, благодаря проекту губернатора Дмитрия Азарова, всего за 2 года до неузнаваемости преобразить любимый город, - говорит один из инициаторов реализации проектов, многодетная мама Светлана. –Были опасения и некоторые не верили, что такое возможно, но всё сделано, и мы безмерно благодарны такой возможности.

Губернаторский проект «СОдействие» активно реализуется в муниципалитетах Самарской области. Жители Отрадного также активно участвуют в создании комфортного и благоустроенного пространства своего родного города. Уже 9 идей от активных местных жителей из 18, предложенных ими, были реализованы в рамках губернаторского проекта. Всего же, по Самарской области, от муниципалитетов поступило более 1000 различных предложений по улучшению общественной среды, из которых уже 60% получили финансовую поддержку.