Самарцам-сердечникам напомнили о главных правилах выживания в пандемию

Рекомендации сердечникам на время пандемии

Самарцам с заболеванием сердечно-сосудистой системы напомнили о рекомендациях для профилактики коронавируса во время пандемии. Пациенты с такими заболеваниями, а также пожилые граждане входят в группу риска в случае заражения коронавирусом.

Самарцам-сердечникам рекомендуется избегать контактов с людьми с высокой температурой, чаще мыть руки с мылом, обрабатывать мыльным раствором покупки и посылки, а также пользоваться масками и чаще их менять.

Во время пандемии важно продолжать принимать лекарства, прописанные лечащим врачом, избегать стрессов, контролировать уровень артериального давления, ежедневно гулять, а при симптомах ОРВИ незамедлительно вызвать врача.

Также в регионе работает горячая линия регионального координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и коронавирусом. Туда можно обратиться по телефонам 8 800 302 2163 и 307 77 78 в Самаре.

В Самарской области по данным на 19 ноября заразились 19 728 человек, из которых вылечились 90%.