Самарского бизнесмена Александра Швидака вместо СИЗО отправили под домашний арест

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Самарской области изменил меру пресечения члену совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» Александру Швидаку. С 19 ноября бизнесмен вместо СИЗО отправился под домашний арест, где пробудит до 25 декабря.

Напомним, в изолятор его отправил суд Железнодорожного района 28 октября.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников предприятия, осуществляющего услуги по теплоснабжению, с суммой ущерба в 109 млн рублей. Во время расследования было возбуждено еще одно уголовное дело. Швидака подозревают в том, что он, как физическое лицо, получил от «Волгатеплоснаба» около 60 млн рублей. Расследование продолжается.