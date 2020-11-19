В Самарской области может появиться водный электротранспорт

Фото: Правительство Самарской области

В четверг, 19 ноября, в Москве, на площадке форума «Транспортная неделя 2020» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем генерального директора ООО «Эмпериум» Михаилом Тимофеевым. Главная тема встречи – реализация в губернии инвестиционного проекта по созданию сети городского водного электротранспорта.

Санкт-Петербургская компания «Эмпериум» специализируется на производстве судовой электроники, систем управления и промышленного оборудования и активно занимается разработкой, проектированием и производством пассажирских, грузовых и рыболовных электросудов. Первое пассажирское электросудно производства этой компании активно эксплуатировали в этом году. На нем было совершено около 15 8-часовых дневных рейсов. На каждый рейс было потрачено 240 киловатт энергии. Таким образом, час эксплуатации судна с 80 туристами на борту обходится от 90 рублей за электроэнергию, что в 4,5, а то и в 10 раз дешевле, чем на судах с дизельным двигателем.

- Самарская область – лидер в ПФО по количеству зарегистрированных маломерных судов. У нас очень востребован речной транспорт. У нас есть планы по расширению маршрутной сети, восстановлению утраченных в предыдущие годы позиций по перевозкам внутри региона и межрегиональным перевозкам, – отметил Дмитрий Азаров на встрече. – Ваш проект мне представляется очень интересным, давайте подробнее поговорим как о самих транспортных средствах, так и о возможном участии компании в организации перевозок, управлении проектом.

Компания предложила региону вариант длительной аренды с возможностью выкупа, чтобы уйти от высоких затрат на приобретение судов.

- Мы просчитали маршруты непосредственно для самого массового транспортного перехода – между самарским речным вокзалом и Рождествено, через которой за навигацию проходит порядка 500 000 пассажиров. Посчитав эту экономику, мы видим, что лизинговый платеж позволяет получить оператору прибыль порядка 10 млн рублей при сохранении цены билета, – добавил Михаил Тимофеев.

Для пассажиров такое решение тоже принесет выгоду - сократится время в пути. По предварительным расчетам путь от Самары до Рождествено может стать на 10 минут короче. Кстати, внедрять водный электротранспорт можно не только на пассажирских, но и на прогулочных и туристических маршрутах.

Дмитрий Азаров дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину проработать вопрос реализации проекта.