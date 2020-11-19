Главный пульмонолог Тольятти рассказала, какие лекартсва могут получить бесплатно пациентов с коронавирусной инфекцией

Но лучше не болеть, а для этого надо носить маску и беречь себя! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 5 ноября в Самарской области реализуется программа лекарственного обеспечения для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне главный пульмонолог Тольятти Светлана Солдатова подробно рассказала о схемах лечения амбулаторных пациентов и положенных им медикаментов.

Лекарства предоставляют бесплатно. На эти цели выделены средства из областного и федерального бюджетов

Светлана Солдатова

- Бесплатному лекарственному обеспечению при лечении коронавируса подлежат пациенты с установленным диагнозом COVID-19 (лабораторно или клинически подтвержденным) легкой и средней степени тяжести. Перечень лекарственных препаратов, которые выдаются бесплатно пациентам при лечении на дому, утвержден временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. В них описаны более 10 схем лечения, как для легких, так и для средне-тяжелых пациентов. Каждая из них назначается по показаниям, которые определяет лечащий врач после обследования, - отметила Светлана Солдатова.

В общем списке бесплатных лекарственных препаратов, которые может назначить врач в период амбулаторного лечения входят несколько групп препаратов. Так при легком течении заболевания: противовирусные, жаропонижающие, иммуностимулирующие препараты. При средне-тяжелом течении COVID-19, в том числе с вирусной пневмонией, по показаниям к уже описным лекарствам могут быть добавлены также препараты, предотвращающие образование тромбов, антибиотики и глюкокортикоиды. Комбинации данных лекарственных средств и формируют схемы лечения.