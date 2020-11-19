Строительство моста через реку Сок и «кипящая» Волга попали на видео

Красота! Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжается строительство мостового перехода через реку Сок. Накануне большая стройка попала на видео самарского блогер Александра Карягина. Мужчина снял будущий мост с высоты птичьего полет. Заметно, что работы идут в быстром темпе, уже почти готова центральная опора мостового перехода. Региональные власти планируют запустить движение по мосту уже в конце 2021-го или в январе-феврале 2022-го. После запуска в эксплуатацию нового моста, ныне действующий закроют на ремонт.

На видео кроме важной стройки попало интересное природное явление. Над Волгой пушными клубами поднимается пар. Все из-за резкого снижения температуры. Вода не успела остыть постепенно, поэтому в эти морозные дни кажется будто Волга «кипит».