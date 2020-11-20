Самарским врачам могут назначить региональные выплаты за борьбу с коронавирусом

Самарским медикам могут назначить дополнительные региональные выплаты за работу с коронавирусными больными. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки. Как рассказал журналисту "КП-Самара" министр здравоохранения Армен Бенян, сейчас губернатор и правительство просчитывают все варианты и риски новой системы начисления "ковидных" выплат медикам - по постановлению от 1 ноября.

Как объяснил министр, с 1 ноября дополнительные выплаты будут начисляться за каждую смену. В итоге предварительные расчет показывают, что эти выплаты будут более распределенными и будут тесно зависеть от числа трудодней.

В частности, зарплата вырастет у тех, кто стал больше заниматься выездным лечением, те, кто работает на 1,5 - 1,75 ставки не увидят разницу, а вот у одноставочников выплаты могут снизиться.

- Мы просчитали все риски и варианты и экстраполировали расчеты на предыдущие, мы увидели сальдо, которое возникает и сейчас работаем в правительстве области с этими расчетами и полагаю, что в ближайшее время у нас будет понимание о возможности дополнительного стимулирования, - рассказал Армен Бенян.

Здесь можно прочитать полный вариант интервью с министром здравоохранения на радио "Комсомольская правда".