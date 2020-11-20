В воскресенье в Самарской области ожидается снег

В Самаре на выходных ожидается до -6 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные в Самарской области ожидаются осадки, говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, в воскресенье местами по области может выпасть снег. Морозы, которые стояли всю уходящую неделю, немного спадут. Температура воздуха в выходные в дневное время составит от -1 до -6 градусов, ночью возможно похолодание до -17 градусов. В субботу осадков не ожидается, на дорогах сохраняется гололедица.

В целом среднесуточная температура ниже нормы. По ходу рабочей недели морозную погоду формировал мощный холодный антициклон, центр которого располагался над самарским регионом.