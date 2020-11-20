Изменилось расписание на грузовой переправе от Самары до Рождествено

Грузовая переправа до Рождествено в Самаре работает дважды в день

Изменилось расписания движения судов на грузовой переправе от Самары до Рождествено. Об этом говорится в сообщении самарского речного пассажирского предприятия.

С 19 ноября отправление с октябрьского спуска в Самаре осуществляется дважды в день - в 8:00 и в 18:00. В обратном направлении, от Рождествено до Самары, добраться можно в 6:00 и в 16:30.

Ранее изменилось расписание движения пассажирских судов. Первые рейсы в обоих направлениях отправляются в шесть утра, последний рейс из Самары запланирован на 21:00, из Рождествено - на 20:00.

Расписание может меняться в зависимости от погодных условий.