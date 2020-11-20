СамГУПС удивил разработками в сфере виртуальной и дополненной реальности

Ректор СамГУПС Иван Андрончев и проректор университета по научной работе и инновациям Максим Гаранин стали участниками пленарной дискуссии «Цифровые транспортные коридоры». Мероприятие прошло в Москве, где накануне стартовал XIV Международный Форум и открылась выставка «Транспорт России». В первый день работы форума прошли три конференции, а также Отраслевой совет по международным транспортным коридорам КТС СНГ.

На международной выставке «Транспорт России» участники презентовали Правительству Российской Федерации результаты работы отрасли за год. Наиболее значимые разработки Самарского государственного университета путей сообщения были представлены в онлайн-экспозиции. Они посвящены VR - технологиям. В частности использованию технологии виртуальной и дополненной реальности при реализации бизнес-процессов на железнодорожном транспорте.

- Командой ученых вуза разработан VR – тренажер, предназначенный для отработки навыков по ремонту и обслуживанию железнодорожных путей. Тренажер позволяет специалистам железной дороги, в том числе и новым сотрудникам, отработать алгоритм действий, связанных с ремонтом пути и других возможных ситуаций из жизни на железной дороге путем погружения в среду виртуальной реальности, - рассказал руководитель проекта, старшего преподавателя кафедры «Мехатроника, автоматизация и управление на транспорте» СамГУПС Владимир Авсиевич.

В дальнейшем в проекте СамГУПС будет реализован цифровой двойник части железнодорожного пути с полной детализацией. Также разработают алгоритм поэтапного выполнения работы по переборке изолирующего стыка на накладках «АПАТЕК» со скреплением ЖБР – 65 и алгоритм оценки выполняемых работ на тренажере. При реализации проекта рассматривается применение адаптированных под виртуальную реальность методик обучения. Сдать в эксплуатацию тренажер планируется в 2021 году.

Кроме того, в СамГУПС планируют реализовать четыре перспективных проекта, направленных на развитие транспортной системы ПФО - создание на территории Самарской области «Транспортно-логистического центра «Кинельский», «Гибридного газотурбовоза «Павлович», «Ускоренного движения «Самара – Тольятти» и «Экспериментального железнодорожного кольца в ОЭЗ «Тольятти». Это позволит снизить транспортные издержки и повысить инвестиционную привлекательность региона, создать рабочие места.