Самарцы первую зарплату тратят на одежду и гаджеты

Самарцы рассказали, на что тратили свою первую зарплату Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru выяснили, на что тратят свою первую зарплату жители Самарской области.

Как выяснилось, наиболее популярными покупками после первой зарплаты были одежда или гаджеты, так ответили 40% опрошенных, которые начали работать в 17-летнем возрасте и раньше.

Среди опрошенных 16% рассказали, что потратили первую зарплату на отдых или развлечения, а 7% вложили свои первые заработанные деньги в образование.

Кроме того, 20% рассказали, что первую зарплату отдали родителям. Так в основном отвечали респонденты, которым сейчас уже исполнилось 40 лет и более.