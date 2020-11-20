«Динамо-Самара» проиграло «Тюмени» в первом матче 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

Ответная игра пройдет в Тюмени в субботу, 28 ноября. Фото: МФК «Динамо Самара».

«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в первом матче четвертьфинала Кубка России по мини-футболу. Игра проходила в четверг, 19 ноября, в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 2:4. Голами в составе самарцев отметились Сергей Сергеев и Евгений Мурашов.

- Сегодня «Тюмень» весь матч играла с пятым полевым? в роли которого использовала своего вратаря. Наши парни бились, сражались с первых секунд встречи до самого финального свистка, но уступили сопернику. Предвижу, что «Тюмень» в ответном поединке не поменяет тактику, которая приносит ей хорошие результаты и нам придется снова играть от обороны, - приводит слова наставника «Динамо-Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Ответная игра пройдет в Тюмени в субботу, 28 ноября.