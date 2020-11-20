Дмитрий Шляхтин занимал пост министра с 2012 года

Дмитрий Шляхтин покинул пост министра спорта Самарской области. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, говорится в сообщении регионального минспорта.

В этой должности Шляхтин работал с 2012 года. С 2001 года он занимал пост начальника ЦСК ВВС (Самара), с 2009 по 2012 годы был начальником федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии" (Москва).

Дмитрий Шляхтин в разные годы входил в совет директоров "Крыльев Советов" и был в руководстве хоккейной "Лады". В начале 2019 года глава региона Дмитрий Азаров сообщил об отставке Шляхтина с поста председателя совета директоров "Крыльев", отметив, что возникали вопросы с системе управления командой и расходовании средств, в том числе относительно оплаты работы тренеров и игроков.

Во время нахождения Шляхтина на посту министра спорта "Крылья Советов" трижды вылетали в Футбольную национальную лигу, а хоккейная "Лада" дважды покидала Континентальную хоккейную лигу.

Также Шляхтин был президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Из-за подозрений в лжесвидетельствовании по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиненного в пропуске допинговых тестов, Шляхтина отстранили от работы, а в дальнейшем он сам написал заявление об отставке. До этого российские легкоатлеты лишились право выступать на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года.

Временно исполняющим обязанности стал его первый заместитель Андрей Харин.