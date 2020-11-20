С начала пандемии в Самарской области заболели около 20 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 220 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся в Самаре, где 61 случай, в Сызрани, где 15, и в Тольятти, где 11. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Чаще всего коронавирус выявляются у пациентов с ОРВИ и пневмонией, на этот раз 183 случая. При профосмотрах о заражении узнали 24 человека, еще 13 выявлено из числа контактных.

За сутки зарегистрировано 4 новых смертельных случая, умерли три женщины в возрасте 55-ти и 88-ми лет, а также 81-го года, и один 66-летний мужчина, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

С начала пандемии в регионе заболели 19 948 человек, из которых вылечились 90%. Умерли 373 человека.