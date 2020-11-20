Глава аграрного университета прокомментировал сообщение об уголовном деле за взятку

Как сообщил Машков "КП-Самара", "уголовное дело, о котором идет речь, было прекращено 22 июня 2020 года за отсутствием состава преступления"

Временно исполняющий обязанности ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) Сергей Машков прокомментировал сообщение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее о расследовании "КП-Самара" сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области. По данным следователей, уголовное дело было возбуждено в 2019 году по подозрению в получении взятки в 21 тыс. рублей. За эти деньги он должен был поставить зачеты и экзамены одному из студентов.

Как сообщил Машков "КП-Самара", "уголовное дело, о котором идет речь, было прекращено 22 июня 2020 года за отсутствием состава преступления". "Уверен, что следствие было объективным, и моя невиновность была доказана. Мою репутацию подтвердили учредитель Самарского государственного аграрного университета – федеральный Минсельхоз, коллеги из сферы высшего образования региона, люди, с уважением относящиеся к аграрному образованию. Поверьте, кандидатуры на должность руководителей федеральных вузов проходят тщательный мониторинг, в том числе и на предмет доброго имени. Результатом позитивного сотрудничества и общей достойной работы стало возложение на меня полномочий врио ректора Самарского государственного аграрного университета. Для меня - это ответственность, стремление работать на благо престижа аграрного образования и развития отрасли", - сказал Машков.

Сергей Машков возглавил вуз в начале ноября текущего года. От стал временно исполняющим обязанности ректора, сменив на этом посту Игоря Гужина, в отношении которого возбудили уголовное дело за деятельность на посту проректора по факту мошенничества при распределении материальной помощи на 1,5 млн рублей.