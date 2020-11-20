Стало известно, когда вынесут приговор по делу о ДТП, в котором няня закрыла собой ребенка

Страшная авария произошла на ул.Солнечной 4 июня 2019 года Фото: принтскрин видео.

В Промышленном районном суде закончили рассматривать уголовное дело о ДТП на ул.Солнечной, которое произошло 4 июня 2019 года.

Напомним, в тот день на перекрестке столкнулись автомобили Aston Martin и Toyota Rav 4. Кроссовер от удара выбросило прямо на тротуар, где в это время стояли женщина и ребенок.

Алла Штоль работала няней, со своим 3-летним воспитанником они шли на детскую площадку. Не дошли. Женщина каким-то чудом вытолкнула малыша их-под колес, но сама погибла на месте.

Следствие пришло к выводу, что в ДТП виноват водитель автомобиля Aston Martin Марк Ланцов: он повернул налево, не убедившись в безопасности маневра, хотя должен был уступить дорогу автомобилю Toyota Rav 4.

Ланцову предъявили обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Он был уверен в том, что не виноват: мол, это водитель кроссовера решился на запрещенный маневр, при этом даже не пытался затормозить.

Гособвинение однако пришло к выводу, что виновность Ланцова в ходе судебного следствия была доказана и запросило для него 3 года колонии-поселения.

Какое наказание назначит суд, узнаем совсем скоро: оглашение приговора назначено на 24 ноября.

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