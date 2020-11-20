Увеличение финансирования программы развития села позволит развить инфраструктуру в Самарской области

В "Единой России" выступают за увеличение финансирования программы "Комплексного развития сельских территорий"

Партия "Единая Россия" будет добиваться увеличения финансирования программы "Комплексное развитие сельских территорий". Развитие программы стартовало в этом году, партия принимала непосредственное участие в подготовке документа. В программу вошли почти все регионы страны.

Партия подготовила поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые направлены на поддержку сельских территорий. В общей сложности на создание инфраструктуры на селе в стране – строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов – в 2021 году потратят порядка 210 миллиардов рублей.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Российское село" и председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию в самарской губернской думе Александр Живайкин, сельское хозяйство – современная высокоразвитая отрасль экономики, которая нуждается в развитой инфраструктуре.

В Самарской области до конца года планируется завершить строительство жилья в селе, чтобы обеспечить по договору найма жилого помещения 17 семей сельских жителей. Также планируется ввести в эксплуатацию 4,1 км газопроводов и 11,5 км водопроводов, завершить прокладку инженерной инфраструктуры и благоустройство на трех площадках под компактную жилищную застройку.

"Традиционно наша фракция выступает за увеличение финансирования программы "Комплексного развития сельских территорий", и соответствующие предложения направлены к главному финансовому документу региона", - сказал Живайкин.