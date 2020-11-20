Дистанционное обучение школьников в Самаре продлили до 6 декабря

А вот ученикам младших классов придется ходить в школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников 6-11 классов оставляют на дистанционном обучении в Самаре и Самарской области до 6 декабря. Это решение поддержал 20 ноября 2020 года оперативный штаб региона. Также министерству образования поручили проработать все варианты дистанционного обучения на тот случай, если ситуация не стабилизируется.

Таким образом, пока что удаленно будут учиться только ученики 6-11 классов. Как отметил Дмитрий Азаров ранее, младших школьников легче организовать и они гораздо проще справляются с инфекцией.

Ранее сообщалось, что дистанционка принесла свои плоды: заболеваемость в регионе среди школьников значительно упала. Именно поэтому ее решили продлить. Но старшеклассники могут приходить в школу на очные индивидуальные консультации по запросу.

Кстати, несовершеннолетним в Самаре и области нельзя одним находиться в торговых центрах. За этим строго наблюдают охранники в таких заведениях: у посетителей фуд-кортов спрашивают паспорт.