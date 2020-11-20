Муниципалитетам Самарской области предложили самим придумать, что делать с Новым годом

В Самаре прошло очередное заседание оперштаба

Глава Самарской области поручил главам муниципалитетов сами решить, что делать с Новым годом. Они должны представить предложения по проведению и организации массовых праздников и мероприятий, а также взвешенно рассудить, как будут в новогодние каникулы работать рестораны, кафе и другие предприятия общепита. Регулировать число посетителей будут обязательно, пока стоит вопрос, как это делать.

- Каждый муниципалитет принимает решение с учетом имеющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции, - отметил Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба региона.

Напомним, что ранее стало известно, что в самарских театрах и в филармонии пройдут новогодние представления, но без интерактивных элементов и хороводов. Также Самару украшают к празднику, а городские рестораны подготовили развлекательные программы.