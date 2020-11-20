В "Единой России" добиваются льготных поездок на такси для врачей

Врачей, работающих в пандемию, в Самарской области готовы бесплатно возить на такси

Партия "Единая Россия" добивается льготных тарифов для поездок врачей в такси на территории страны без коммерческой наценки. Переговоры об этом партия совместно с правительством РФ ведет с перевозчиками и операторами, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу, 20 ноября, в ходе обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии.

По данным минздрава Самарской области, самарских медиков готова бесплатно возить на такси компания "Яндекс". Для этого имеется парк на 35 автомобилей Кроме того, автозаправочные станции регионы предоставили волонтерам, работающим с пациентами с вирусными заболеваниями.

В Самаре с 23 марта работает волонтерский центр, который за это время отработал десятки тысяч заявок о доставке продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты.