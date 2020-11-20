Два человека погибли на пожаре в Самарской области

Пожарные получили сообщение о возгорании частного дома в Хворостянском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два человек погибли на пожаре в Самарской области в Хворостянском районе. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Пожар произошел в пятницу, 20 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 11:55. Горел частный дом в селе Новотулька. В 14:47 пожар на площади в 60 кв. метров ликвидировали, привлекались 37 человек и 16 единиц техники.

На месте происшествия нашли двоих погибших мужчин в возрасте 39-ти и 60-ти лет.

Ранее крупный пожар произошел в жилом доме в Самаре около здания правительства. Загорелась квартира на втором этаже, в результате происшествия пострадали четыре человека.