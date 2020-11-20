Новые ограничения из-за коронавируса в Самаре введут перед Новым годом

В регионе обсудят, какими будут новые ограничительные меры из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые ограничения из-за коронавруса в Самаре и области уже готовы вводить перед Новым годом. Конкретные меры будут обговорены в ближайшее время и утверждены уже на следующем заседании оперативного штаба региона. Об этом стало известно 20 ноября.

В частности новые ограничения коснутся регулирования одномоментного пребывания граждан в учреждениях общепита, в торговых центрах и фуд-кортах в предновогодний период. Планы властей очевидны: перед Новым годом в торговых центрах каждый раз настоящее столпотворение, уже ни о какой социальной дистанции речи не идет. А в ресторанах начинаются предновогодние корпоративы, банкеты, где тоже в танцах и веселье забывают о том, чтобы держаться друг от друга подальше. Для коронавируса это раздолье, а для региона проблема.

Какими будут ограничительные меры пока до конца неясно: все предложения сначала обсудят с предпринимателями, чтобы не навредить экономике.

Также на оперативном штабе намерены актуализировать ранее введенные нормы по числу одновременно находящихся в торговых залах посетителей. Все решения будут приняты до 1 декабря 2020 года.

Пока же известно, что до 6 декабря продлена коронавирусная дистанционка школьников, несовершеннолетним все еще нельзя находиться в ТЦ без родителей, а рестораны ночью могут работать только с заполненностью в 50%. Новогодние представления для детей в регионе будут проводить, но без интерактивных элементов.