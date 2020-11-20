В Самаре будут судить мужчину, жестоко убившего пожилых родителей

Завершено расследование жестоко убийства пожилой семейной пары в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении 40-летенго местного жителя, который в августе текущего года жестоко убил своих родителей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Тела 85-летнего Александра Кочладзе и его 72-летней супруги Татьяны нашли в их квартире на улице Ново-Садовой в Самаре. В полицию обратились соседи, которые почувствовали неприятный запах, исходящий из квартиры. По факту убийства двух лиц было возбуждено уголовное дело. В содеянном заподозрили 40-летнего сына убитых, по версии следствия, у него были плохие отношения с отцом, мужчина нанес ему и своей матери не менее 10 ударов ножом, а затем отрезал голову женщине.

С места происшествия подозреваемый скрылся. Его объявили в федеральный розыск и нашли в Санкт-Петербурге. Мужчина несколько раз лечился в психиатрической больнице и был судим за грабеж.

Из Санкт-Петербурга его доставили в Самару. По итогам психолого-психиатрической экспертизы у него выявлено психологическое расстройство, он нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.