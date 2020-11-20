В Самаре снова будет ходить электробус

В Самару на линию возвращается электробус

В Самаре возобновит работу электробус, говорится в сообщении трамвайно-троллейбусного управления.

Эксплуатация электробуса проходит в тестовом режиме, его уже неоднократно убирали с линии и возвращали обратно. Кроме того, рейсы часто отменялись из-за непогоды или поломок, при этом отмечалось, что с новинкой просто нужно научиться работать.

Транспорт ходит по одному и тому же маршруту №108 от губернского рынка в Самаре до микрорайона Южный город в Волжском районе. Пассажиры снова смогут поехать на электробусе с 21 ноября. Известно, что он будет ходить до 17 декабря.

Электробус не ходил с 1 ноября.