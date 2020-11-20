Дмитрий Азаров о ситуации с коронавирусом: "Говорить о выходе на плато не приходится"

В Самаре прошло заседание оперштаба

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на заседании оперативного штаба по вопросам противодействия коронавирусу. Он отметил, что сегодня говорить о выходе на плато не приходится. Это, по его мнению, требует немедленных решений и серьезного размышления о новых ограничительных мерах.

- Рост заболеваемости фиксируется практически во всех регионах. Мы должны это учитывать и на следующем заседании штаба обсудить наши решения, определить сроки действия тех или иных ограничительных мер, - отметил губернатор.

Например, Дмитрий Азаров поручил проанализировать актуальность тех мер, которые уже вводили в ЗАГСах и МФЦ - возможно, стоит их ужесточить, так как прогноз по заболеваемости во всем мире неблагоприятный. Тоже самое касается торговых центров - их снова попросят регулировать численность посетителей более строго.

Всего за сутки прибавилось 220 новых случаев коронавирусной инфекции в регионе, на данный момент заразились 19 948 человек. Выздоровели 18069, всего скончались 373.