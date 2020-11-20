В Самаре "сердечникам" после операции предоставляют бесплатные лекарства

Жителям Самары положены бесплатные лекарства после операций на сердце

Бесплатные лекарства для сердечников в Самарской области выдают с этого года. Они положены для амбулаторного лечения тем, кто выписался из стационара после операций. Получателями являются пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию. Напомним, что в своевременной и полноценной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы заключается стратегия лидерства Дмитрия Азарова.

Предоставление бесплатных лекарств происходит для профилактики развития осложнений заболевания. При этом врачи советуют ни в коем случае не прекращать их прием.

- Если у вас есть одно из перечисленных выше заболеваний или вам выполнялась операция на сердце – прием лекарственных препаратов, прописанных вашим лечащим врачом, является жизненно необходимым. К сожалению, перерыв даже в один день может сопровождаться неприятными последствиями, - отметил главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков.

Он напомнил, что обращаться за препаратами можно в поликлинику по месту жительства - при этом отменять назначения без консультации со специалистом точно не стоит.