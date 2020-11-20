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Спектакль "Бахчисарайский фонтан" самарской "оперы" претендует на "Золотую маску" в пяти номинациях

О включении в список номинантов стало известно 20 ноября
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Одна из номинаций на "Золотую маску"

Одна из номинаций на "Золотую маску"

Спектакль "Бахчисарайский фонтан" самарского оперного театра претендует на престижную премию "Золотая маска", причем сразу в пяти номинациях. Жюри может оценить его как балет-спектакль. Особенно рассмотрят исполнение женской роли - танец Марии - Ксении Овчинниковой, мужской роли - Диего Армьена и Игоря Кочурова, которые исполнили роли Нурали и Вацлава соответственно. Также эксперты оценят работу художника в музыкальном театре и работу художника по костюмам.

Напомним, что премьера балета состоялась на сцене самарской оперы в 2019 году, почти год назад, дирижер-постановщик - худрук театра Евгений Хохлов.

Такжев лонг-листе премии опера "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, жюри оценили роль Труффальдино Анатолием Невдахом.

Культура