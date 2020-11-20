Бесплатные лекарства в Самаре выдадут и при подозрении на COVID-19

Лекарства доставят мобильные бригады

В самарском минздраве объяснили, кто получит бесплатные лекарства от коронавируса. Они положены не только тем, у кого диагноз подтвержден лабораторно, но и тем, у кого коронавирус только подозревают. Для тех, кто получил положительный мазок, лекарства закупили на федеральные деньги, для пациентов с подозрением на ковид - на региональные. P> Лекарства назначает лечащий врач, а доставляет мобильная бригада медиков. Это делается на основании поставленного диагноза. Есть десять схем лечения в зависимости от тяжести и симптомов, и всем привезут разные наборы лекарств. Все они - из утвержденного минздравом перечня препаратов, в котором, кстати, нет цефтриаксона. Всего в списке 14 препаратов. Назначения могут корректировать в зависимости от успешности лечения. Также список может быть изменен, если диагноз подтвердится. P> Напомним, что выдавать бесплатные лекарства начали уже с 5 ноября 2020 года. Уже больше полутора тысяч человек получают такие препараты, каждый день это число увеличивается ещё примерно на тысячу пациентов, которые лечатся дома. Со всеми вопросами можно обращаться по телефонам на горячую линию : 8-800-30-22-163, 8-846-307-77-78.