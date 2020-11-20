Самарцев старше 65 лет оставили дома на самоизоляции

65-летним сотрудникам компаний придется посидеть дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителей старше 65 лет решили оставить дома на самоизоляции, это продлится ещё 14 дней. Все дело в том, что принятые меры показали свою эффективность. Заболеваемость гриппом, и ОРВИ, и пневмониями и коронавирусом среди этой группы населения уменьшилась на 12%.

Такую меру озвучили на заседании оперативного штаба региона. Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что максимально важно сократить распространение заболеваемости в группах риска. Напомним, что этот режим подразумеват, что жители старше 65 лет не должны покидать свое жилье без веской причины. На работе они могут получить больничный: данные подают сами работодатели, сотруднику не нужно ходить в больницу.

Напомним также, что до 6 декабря продлено дистанционное обучение у школьников. Среди этой группы заболеваемость наоборот немного выросла за счёт заражения в семейных очагах. Чтобы дети не приносили инфекцию в классы, продлили дистанционку.