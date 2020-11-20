4,6 тысяч рабочих мест создали в индустриальном парке "Преображенка"

В регион привлекают новых инвесторов

Почти пять тысяч рабочих мест сегодня создано в индустриальном парке "Преображенка" в Самарской области. Этот формат позволяет привлечь в область новых инвесторов, ведь на территории таких парков предоставляют налоговые преференции, готовую инфраструктуру и административную поддержку. Создание комфортных условий для бизнеса - часть стратегии лидерства региона.

- Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей, – обозначал задачи Дмитрий Азаров.

В "Преображенке", расположенной на границе Самары и Волжского района, сейчас размещены 39 компаний: среди них «Роберт Бош Самара», «ДорХан», а логистические центры разместили «Деловые линии», «Вита», «Ашан».

В следующем году в парке откроет распределительный центр "Почта России", работать в нем будут 1000 человек.

- С учетом успешного опыта «Преображенки», а там уже инвестировано 6,7 млрд. рублей и работает 4,6 тыс. жителей Самарской области, в 2021 году мы начнем осваивать прилегающую территорию для создания еще одного индустриального парка в границах с.п.Лопатино, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.