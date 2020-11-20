Самарцы любят куриный суп и хинкали

Какие блюда заказывают в России

Аналитики сервиса Яндекс.Еда проанализировали вкусы самарцев, которые заказывают блюда из ресторанов на дом. В топе - как впрочем и по всей России - бургеры, закуски из картофеля и курицы. Но есть и отличия. Как выяснилось, в Самаре - в отличие от соседей - очень высок спрос на хинкали, по сравнению со средним значением.

- Сильнее всего горожане выделяются пристрастием к хинкали, хачапури и пасте. А вот в Тольятти любят роллы из лепешки, - отмечают авторы исследования.

Еще одна интересная подробность: в отличие от других городов-миллионников, где популярны борщ и том ям, самарцы заказывают куриный суп и счастливы. А вот роллы и паста всего-то на 9 и 10 месте, но это говорит и о том, что для доставки таких популярных блюд часто используют не агрегаторы, а непосредственно сайты производителей. Любовь же к бургерам, картофелю и курице явно свидетельствуют о пристрастии горожан к одному из ресторанов быстрого питания.