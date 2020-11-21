Эхолокатор для незрячих и приложение для лечения туберкулеза: студенты Самарской области презентовали губернатору свои идеи и научные разработки

Разработки студентов заинтересовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 20 ноября, в режиме ВКС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с самыми яркими представителями студенческой общественности. Во время беседы глава области отметил, что все чаще научные разработки самарских студентов и преподавателей обсуждают на мировом уровне. Напомнил губернатор и об успехах региона в чемпионате рабочих профессий WorldSkillsRussia. Самарская область - пилотный субъект по апробации механизма проведения демонстрационного экзамена по стандартам чемпионата. Отдельное Дмитрий Азаров поблагодарил волонтеров за их отзывчивость и помощь.

- Спасибо за то, что у вас такое большое сердце! Спасибо, что вы откликаетесь на чужую беду, – обратился Дмитрий Азаров к молодым людям. – Отдельно хочу поблагодарить студентов-медиков, старшекурсников, ординаторов, которые сегодня вместе с опытными врачами встали в строй и борются с распространением инфекции. И, конечно, студентов младших курсов, которые в качестве добровольцев помогают преодолеть эти трудности.

Во время видеоконференции талантливые молодые люди не только задали интересующие их вопросы, но и презентовали свои проекта. Дмитрий Азаров поддержал сразу несколько разработок. Так, студентка СамГМУ Милена Климанова, работая в противотуберкулезном диспансере, придумала, как усовершенствовать оказание помощи больным. С командой единомышленников она разработала приложение для сопровождения амбулаторных пацинетов с туберкулезом. В это приложение врач будет «загружать» схему лечения, а пациент - получать напоминания о приеме лекарств и кратко описать свое самочувствие. Такой вариант «общения» поможет пациенту получить контролируемое лечение и сэкономить время врача, которое он сейчас тратит на обзвон. Проект стал победителем конкурса грантов форума «iВолга» в этом году. Губернатор поручил министерству здравоохранения Самарской области оказывать всемерную помощь при реализации этого проекта.

Еще один студент СамГМУ Антон Холостяков предложил создать прибор, основанный на эхолокации, который поможет ориентироваться в пространстве незрячим людям. Команда студентов уже разработала 3-D макет устройства. При этом Антон отметил, что создавать инновации помогает междисциплинарное взаимодействие и предложил открыть проектную школу вузов Самарской области.

По итогам встречи глава региона поручил оформить протокольные поручения по каждому вопросу и подготовить возможные пути их решения.