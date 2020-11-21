Банда из трех человек проламывали стены гаражей в Самарской области и присваивала чужие вещи

Часть похищенного Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жители Жигулевска сообщили полицейским о кражах, совершенных из гаражей. Как следует из материалов уголовного дела, расхитители гаражного добра проникали в помещение, проламывая стены и ломая навесной замок на воротах. Их добычей становились автомобильные колеса, аккумуляторы, электрические инструменты. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 85 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, полицейские нашли улики на месте преступления, опросили потерпевших и очевидцев, составили ориентировки на похищенное имущество и передали их всем наружным службам. Во время опроса один из свидетелей вспомнил, что видел уезжающий с места происшествия автомобиль «Гранта» чёрного цвета. Полицейские оперативно установили личность автовладельца и выяснили, что накануне он сдавал машину в аренду местному жителю. Так стражи правопорядка установили личность подозреваемого и его местонахождение, а также выяснили, что злоумышленник действовал не один.

Гаражи грабила целая банда из трех человек. Все они были безработные, а один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Молодым людям 22 года, 20 и 19 лет. Молодые правонарушители признали свою вину и рассказали, что похищенное имущество они продали, а полученные деньги потратили на личные нужды. Сейчас часть похищенного изъята и в ближайшее время будет возвращена законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулевску в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела статье «Кража». Максимальное наказание по данной статье - лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.