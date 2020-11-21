Новый рекорд? Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в Самарской области на 20 ноября

Число заразившихся снова выросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с распространением короновирусной инфекции в Самарской области остается напряженной. За минувшие сутки в регионе выявили еще 225 человек, которые заразились новой коронавирусной инфекцией в Самарской области, об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по данным на 21 ноября общее число выявленных случаев заражения короновирусной инфекцией в регионе превысило 20 000 человек - 20 173 заразившихся. Из них 18 332 перебороли болезнь, а вот 379 умерли. О смерти 6 пациентов стало известно за минувшие сутки.